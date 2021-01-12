防疫抗疫基金未包「美食廣場」經營者　食環署考慮提供支援

因應新冠肺炎疫情，不少食肆及營業處所都要縮短營業時間甚至關閉，港府早前在防疫抗疫基金下推出相關行業的資助計劃。食物及衞生局局長陳肇始今日（12日）表示，截至去年11月，首兩輪資助分別批出超過36,000宗及18,000宗申請，合共批出超過78億港元，另有9億港元尚待批出。第三輪資助計劃預計資助金額為16.7億港元。

有議員在立法會食物安全及環境衞生事務委員會舉行的非正式視像會議提出，防疫抗疫基金未有支援商場美食廣場，成為「漏網之魚」，食物環境衞生署署長劉利群透露，正積極考慮透過防疫抗疫基金支援此類僅持「食物製造廠牌照」的持牌人。她指，在堂食禁令下，這類美食廣場因為座位關閉下，店舖亦無法做生意，雖然他們是持食物製造廠牌照，但同樣受影響，因此考慮為此類持牌人提供支援，但坦言有一定複雜性。

對於年宵市場被取消，陳肇始表示，當局在處理年宵市場問題有兩難，一方面明白要減低市民聚集，另一方面亦考慮到花農一年以來好辛勞，做了大量準備工作出售年花，她指食環署會盡量協助花農以其他方式銷售年花，探討可行方案，減低對業界的影響。