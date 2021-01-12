疫下飯碗不保　工會促政府設失業援助金

政府將於下月24日發表新一份財政預算案，有工會指疫情對本地經濟構成重大打擊，認為財政盈餘雖減少，政府仍需推出「救失業、保就業」的措施，建議政府設立150億港元的失業援助金、向特定人士派發現金津貼、全民派發8000港元的電子消費券。

工聯會理事長黃國指現時有約24萬人失業、13萬人開工不足，建議政府撥出150億港元推出津貼金額上限為每月9000港元、為期半年的失業或停工現金津貼。黃批評政府早前推出的保就業計劃未能惠及沒有強積金戶口的人士，要求向約76000名自僱人士發放一次性7500港元的津貼。黃又稱多個行業從前年6月的反修例風波至今受到嚴重打擊，促政府向重災行業的從業員派發10000港元津貼。

工會指疫情仍未受控的情況下難以恢復經濟，議員麥美娟促請政府推行「疫苗准入證」及「疫苗護照」，令接種疫苗的市民可免檢疫通關；促設涉款10億港元的「疫苗注射保障基金」，為接種疫苗後不適的市民提供經濟支援。麥又建議政府向全民派發8000港元的電子消費券，刺激疫後經濟發展。

對於政府未能解決失業問題，勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪批評政府「抗疫進度慢、創造職位少」，建議政府撥出3億6000萬港元開設1000個社區關懷大使職位，建立社區支援網絡。勞工界議員陸頌雄建議財政預算案中延續部分惠民紓困措施，包括延續港鐵每程8折優惠、延長向運輸業界補貼燃油費至少1年等。