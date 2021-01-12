黃馮律師行客戶款項暫凍結　律師會：或寬免印花稅逾期罰款

黃馮律師行因嚴重違反《律師帳目規則》，於上月24日被香港律師會介入接管。今(12日)香港律師會就事件召開網上記者會，指已就事件呼籲其他律師行協助黃馮律師行的客戶，並在上周為有興趣的律師行舉行簡介會。另外，律師會亦已與政府的有關部門接觸，呼籲當局考慮提供協助，該會近日得悉，稅務局印花稅署署長正積極考慮寬免因事件而延誤交印花稅的罰款。

律師會主席彭韻僖表示，香港有法律的責任監管律師行守規則及符合標準，而黃馮律師行違規問題嚴重，律師會在沒有其他辦法的情況下介入其業務，而該行的業務已停頓，所有款項亦已被暫管。

彭又稱，律師會調查該案後，有理由相信該律師行1名前員工涉嫌不誠實挪用該行客戶的款項，律師會已就事件向警方舉報。另外，該律師行亦嚴重違反《律師帳目規則》，包括透支客戶的款項，以及讓不合資格的人作為客戶帳目的簽署人。

就該律師行的客戶希望追回已被凍結的款項，彭指，由於該行所有款項已被凍結，因此需要待「介入中介人」核實該行的帳目，退還當事人的款項需經法庭命令的授權。而過去的聖誕及新年假期，中介人已十分努力，依照案件的急切程度依次進行帳目審視，亦有4所律師行正幫助中介人。

惟她指，由於該行的紀錄眾多且混亂，因此介入中介人現時未能提出完成整理帳目及解凍資金的時間表，但強調在合適的時候，會有相應的申索表格讓客戶申請退款。倘有客戶希望就事件進行索償，她建議該些客戶獨立就自身的案件尋求法律意見，若相關的理據足夠，便可進行相關的程序。

稅務局印花稅署今午回應事件時表示，按照法律權限，雖然印花稅署沒有酌情權延長物業交易文書加蓋印花的時限，若納稅人因有關介入事件而未能在限期前為其物業交易文書加蓋印花，印花稅署會考慮減免相關的逾期罰款。納稅人可自行或經其新聘任的律師向印花稅署提出申請。

該署又表示，如納稅人因律師行的戶口被凍結而未能於短期內籌備資金支付印花稅，亦可向印花稅署申請分期繳付，若物業交易最終未能完成，而原因並非買方將物業轉售或出售，則有關買賣協議無須繳付印花稅。納稅人可於該協議所協定的交易完成日期後兩年內申請退還已繳付的印花稅。