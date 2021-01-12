假難民司法覆核大增　拖慢法庭進度　學者指應加班審理

終審法院首席法官張舉能昨（11日）上任，指免遣返聲請案件的司法覆核許可申請大幅上升，對法庭造成巨大壓力，加上疫情影響法庭運作。學者批評法授機制過於寬鬆應檢討，而法律界則認為法庭應加班審理案件。

執業大律師龔靜儀表示，除了免遣返聲請覆核上訴增加外，疫情下法庭運作亦受到影響，但不能因此令審訊停擺。龔建議法庭可多開夜班如晚上6至9時，採用輪更制，每個法庭輪流開庭，既有充足時間清潔法庭，又可增加更多就業機會。龔指法庭至少應可以處理部分比較簡單的案件，認為有很多方法避免人群聚集，有需要加快審訊。

全國港澳研究所理事宋小莊亦指出，不能只點出免遣返聲請案件的司法覆核許可激增，才令案件積壓，要找出原因，例如是否法援機制及門欖過於寬鬆，檢討整個司法覆核制度，以及增加常任法官，不能白白浪費法庭資源及時間，應加快處理積壓多時的案件。

對於近年司法亂象頻，法官的言論及判決被受批評，但張卻拒絕成立量刑委員會，重申現行的機制有效。本身是律師的議員周浩鼎批評張稱上訴和判刑覆核是更有效和更有常規的做法，感覺為設立量刑委員會「落閘」，直指若司法改革「做啲唔做啲」，會令人認為司法機構「意見接受態度照舊」，影響司法機構的公信力。周又指，過去不少案件的裁決被批評輕判、輕放，出現系統性犯錯，有些案件更要4年時間才可處理量刑指引，若設立量刑委員會則可以定時處理及調整量刑。