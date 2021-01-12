教局處理262宗教師專業相關投訴　約80%完成調查

立法會教育事務委員會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今(12日)就校本教材的管理、質素監察及投訴機制進行討論，教育局副局長蔡若蓮指，局方暫已處理與教師專業相關投訴有262宗，當中約80%即200多宗已完成調查，當中85宗不成立。成立的個案當中，23名教師收譴責信、13人收警告信、20人收勸籲、22人被口頭警告，以及2人被取消教師註冊。

議員郭偉強在會上表示，留意到去年有以香港言語治療師總工會名義出版的「羊村十二勇士」兒童繪本及動畫在市面流傳，形容12港人蛇是勇士。他表示，相關繪本擺放在「黃店」派發，去年12月已經派完，擔心內容已經被廣泛傳播，望教育局跟進。

郭又指，這些言語治療師的政治立場鮮明，而他們能夠在學校提供服務，或會與學生接觸，擔心他們會向孩子洗腦。

蔡若蓮表示，局方留意到相關繪本，提醒家長該些繪本並非教材，內容亦不適合幼兒閱讀，故要小心選取合適的閱讀材料予孩子，亦要留意內容是否真實，「要留意是否有掛羊頭賣狗肉的政治宣傳。」

她又指，局方現在未有發現有幼稚園及小學以此繪本作閱讀材料，一旦發現會及時制止和嚴肅跟進，又指借童話故事包裝政治宣傳是不好的做法。她強調，如果有言語治療師讓孩子接觸有關繪本，亦會嚴肅跟進。