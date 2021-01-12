診所女護社交平台傳求診警員資料　遭警察網友迅速揭發

兼職診所女護士乘工作之便，前年8月登入診所的電腦系統，將求診警員的身份證號碼等個人資料拍照後發布至社交平台，更在貼文中附上「呢個死黑警又嚟睇醫生」字句，涉事警員在貼文發布後約半小時便從同袍得悉事件，即時報警求助。該名護士今日(12日)在九龍城法院承認不誠實地獲益而取用電腦及披露未經同意而取得的個人資料兩罪，獲保釋至1月29日等候背景及社會服務令報告後判刑。

25歲女被告區婉泓被控約於2019年8月13日，在彌敦道某皮膚專科中心，不誠實地獲益而取用屬於該專科中心的電腦。她另被控未經中心同意，披露屬於警員22878的姓名、香港身份證號碼、出生日期和電話號碼。

案情指，案發當日下午約1時，有警員在Instagram見到被告上載一張相片，相中有事主22878的個人資料，遂通知事主。事主隨即報警並到診所跟被告對質，被告起初否認，數天後卻致電及用訊息跟事主道歉。警誡下被告承認：「阿Sir，係我影係我send嘅，畀次機會」。臨床心理學家指，事主事後承受顯著的心理困擾。

辯方求情指，被告受社會氣氛及個人情緒影響才犯案，她的Instagram帳戶並非對外公開，在發布相片後兩小時便已刪帖及向上司坦白。她深感後悔，在接受警方調查間飽受壓力，更患上抑鬱和焦慮並有自殺傾向，冀法庭輕判。