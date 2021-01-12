何君堯轟司法獨立不代表變獨立王國　改革首要廢除法官戴假髮

為推動司法改革及國家安全教育工作，議員何君堯早前提出成立全港首間「國家安全教育中心」。有團體今午（12日）到金鐘政府總部外舉行集會，對何的建議表示鼎力支持，並向他遞交多封感謝信等。何強調司法機構可作獨立審訊，但不代表可以變成獨立王國，重申應從意識形態開始着手，包括廢除法官戴假髮規定等。

「東方之珠義工社團」今午在政總外舉行集會，對何君堯在去年底提出成立「國家安全教育中心」表達支持。團體引述何去年表示，該中心已聘請專家和法律專業人士編撰國家教育及《港區國安法》教材，又將會聯同坊間團體到中、小學舉辦國家安全教育講座及培訓。團體指，據他們了解，目前已有約10間學校表示願意參加國家安全教育講座，對象以教師和中學生為主。團體又支持何推動司法改革的工作，包括建議設立量刑委員會、廢除法官戴假髮規定，以及為法官提供國情培訓學習班等。

何君堯期望該中心能夠做到3項工作，包括推動《港區國安法》第7條，即按《基本法》規定就維護國家安全進行立法工作，以完善相關法律。他指出，目前政治氛圍已所有改善，期望特區政府可一氣呵成，在第6屆立法會延任任期內能夠完成有關立法工作。

在教育方面，何形容這是一項漫長的工作，須從幼兒開始一直延伸大學及社會上不同範疇，例如非政府組織、傳媒及網絡等。他表示，中心已在國內外匯集了一批經驗豐富的國家安全教育的人士，每兩個星期舉行工作坊設計課程藍本，並遞交予教育局參考；又期望年中能夠完成初階研究報告。

何又指中心第3項工作在於推動司法改革，要先從意識形態開始着手，質疑法官是否需穿着舊式服飾及假髮等才能做好司法工作，形容法官除去假髮是司法改革的第一步。他又指，《基本法》下賦予法官獨立審訊的權力和保障，但指「司法獨立」不代表司法機構可以變成1個獨立王國。