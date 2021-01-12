適齡跨境學童人數跌　小學派位選校名單減3個校網

今年9月入讀小一的學生，將在本月30日及31日辦理選校手續。在實施「零雙非」政策下，適齡的跨境學童人數急跌，教育局今（12日）發通告指，會再次適當地調節為跨境學童提供的「統一派位選校名單」內可供選擇的學校及相關學位數目，包括將8個學校網縮減至5個，削減了71(屯門東)、74(元朗東)及84(大埔)校網。

教育局公布小一入學統籌辦法統一派位的修訂安排，選校名單內可供選擇的學校會修訂為包括鄰近出入境管制站5個學校網，即70（屯門西）、72（天水圍）、80（上水）、81（粉嶺）及83（沙頭角）的學校。

局方指，會考慮上述5個學校網內個別學校的情況，特別是一向取錄較多跨境學童的學校。若有關學校提出申請，在照顧居於有關學校網或地區的申請兒童小一學位需求的大前提下，考慮讓這些學校將更多的學位撥入為跨境學童提供的「統一派位選校名單」。

2019年度的鄰近出入境管制站8個學校網包括70（屯門西）、71（屯門東）、72（天水圍）、74（元朗東）、80（上水）、81（粉嶺）、83（沙頭角）及84（大埔），以及因應港珠澳大橋開通，為跨境學童提供的「統一派位選校名單」內亦包括部分98學校網（東涌）的學校，供跨境學童選擇。