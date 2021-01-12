2元乘車優惠擬准紅色小巴加入　業界憂失加價自主權

政府擬將2元乘車優惠的受惠年齡門檻降至60歲，並擬將紅色小巴、街渡和電車納入該優惠計劃，但邨巴則繼續被排擠。紅色小巴業界擔心加入計劃後會喪失加價自主權，促請運輸署保留彈性處理業界的加價申請。邨巴業界則不滿未被納入優惠計劃內。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，全港大約有100條紅色小巴路線，涉及約1,000輛紅色小巴，但現時只有約150輛紅色小巴安裝了八達通收費機，大部分是參加了政府的公共交通費用補貼計劃，涉及19條紅色小巴路線。他稱，自從港鐵、巴士等有2元乘車優惠後，加上新鐵路通車，業界損失了40%至50%生意，他相信紅色小巴納入該優惠計劃後，會有90%紅色小巴願意參與並安裝八達通收費機。

但張指，現時紅色小巴可以自由調整車資，毋須經運輸署批准，但現時參與公共交通費用補貼計劃的紅色小巴，票價某程度受運輸署監管，例如西環至旺角線早前加價5毫，營辦商需將加價決定通知運輸署。他擔心紅色小巴納入2元乘車優惠計劃後，業界調整票價需獲運輸署批准，喪失加價自主權。他指，現時綠色小巴申請加價，除了要提交營運數據予運輸署外，亦需諮詢區議會，通常需時最少1年才獲批，而且獲批加幅一般少於申請加幅。他促請政府考慮紅色小巴納入2元乘車優惠計劃後，僅由運輸署彈性處理加價申請，毋須再諮詢區議會。

代表邨巴業界的新界西北邨巴大聯盟主席文海迪表示，對邨巴未被納入2港元乘車優惠計劃感到失望。他指，現時有40%邨巴路線並非由屋苑支付營運費，而是向每名乘客收取車資，非屋苑居民亦可乘搭，他認為該批邨巴路線應被納入該優惠計劃，否則相關路線營辦商可能損失20%至30%客量，難以繼續經營。