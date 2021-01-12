議規會研「紅黃牌」制度　衝擊主席台及肢體踫撞或列行為極不檢點

有議員早前稱應參考海外議會做法，引入紅黃牌懲罰機制，包括用扣人工懲處行為不檢的議員。立法會議事規則委員會今日（12日）舉行會議，委員會主席謝偉俊稱，會議上討論「紅黃牌」制度，一方面促請立法會秘書處研究及草擬相關條文，另一方面將會諮詢全體議員意見，整體上希望盡快實施相關措施。

謝稱，將會先諮詢全體議員意見後再就「紅黃牌」制度制定時間表，目前委員傾向於將制度適用於立法會大會、內務委員會及財務委員會，屆時3位會議主席將有權對行為不檢的議員發出紅牌或黃牌，罰則或涉及驅逐離場及扣減薪津，需要再研究具體措施。他又稱，過往有案例供參考何為行為極不檢點，舉例指衝擊主席台、肢體碰撞等是定義方向。

議員梁美芬早前去信委員會要求設立「紅黃牌」制度，她表示會議上不少委員希望就制度形成建議再諮詢其餘議員，希望制度為各委員會的處罰提供不同程度的階梯，毋須每次在議員行為不檢時就動用警察。

據了解，會議上有議員曾提出將發出紅牌及黃牌的權力開放至所有委員會主席，倘若有議員在1年內被發出3張紅牌，則可提交動議至立法會大會，經議員討論及投票後，勒令停止該議員職務以及其薪津。另有委員則較有保留，稱始終將來議會的陣營仍是未知之數，各委員會的主席未必悉數由建制派包攬，擔心下放權力予委員會主席，將演變成兩大陣營的權力鬥爭，「兩邊趕嚟趕去就冇意義」。