馬鞍山欣安邨地磚疑受寒拱起破裂　議員稱年度「特產」

天氣寒冷有機會導致地磚破裂！近日溫度明顯下降，有市民反映位於馬鞍山的欣安邨走廊地磚出現嚴重破裂及拱起，情況非常嚴重。當區區議員形容事件絕非特例，有關情況為「特產」，當該年天氣較寒冷，早晚溫差達攝氏7至8度，地磚便會拱起，有關情況更維持約7年之久。房屋署回應指，工程組正跟進事件。

昨（11日）有欣安邨居民指，用膳時突然聽到屋外傳來巨大聲響，其後發現樓層走廊位置有地磚拱起，情況如同進行地磚裝修般，非常嚴重。當區區議員容溟舟今（12日）到場巡視，發現邨內3幢大廈，包括欣喜、欣悅、欣頌樓全部都出現地磚拱起或破裂的情況，部分更位於電梯大堂及大堂。他稱，從地磚的背面發現英泥及沙漿比例不恰當，導致地磚黏力不足，認爲房屋署當初進行驗收的工作不理想。

他相信有關情況由於溫差問題導致，又形容此為欣安邨「特產」，近乎年年都會發生。他續稱，目前管理人員已圍封涉事地點，並貼上告示，但維修人員最快至明天（13日）才會抵達處理。他批評房署應對事件不理想，每次只更換破爛的地磚，治標不治本，導致居民每年都要面對同樣情況。

房署回覆指，欣安邨屋邨辦事處近日於大廈內巡查時，發現有部分樓層地磚出現爆裂情況，工程組已跟進處理，原因仍在調查中。職員已於受影響的位置加上警示及安排移除破爛磚塊，並於大廈地下大堂張貼告示。