疫情下創業更難　粵港澳青年創業計劃資助額增至600萬元

青年創業並非易事，疫情下更見艱難。青年發展委員會今（12日）舉行第7次會議，為進一步協助青年創業，委員會經商討後同意增加「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的政府資助額，撥款上限將由現時的450萬港元增加至600萬港元。另外，青年發展基金將推出全新資助計劃，為青年人提供本地戶外歷奇訓練活動，期望可於今年上半年推出。

「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」用以資助非政府機構，為香港青年提供創業支援，並協助他們解決創業初期的資本需要。委員會同意增加計劃的政府資助額，撥款上限將增至600萬港元，而獲資助機構需付出的配對金，以及青年初創企業可獲的資助上限，則分別維持於150萬港元及60萬港元。計劃亦會增加服務部分撥款10%，即由上限每年100萬港元增至110萬港元。

另外，青年發展基金將推出一個全新主題資助計劃，透過資助合資格的非政府機構和學校合作，為青年人提供有系統、具質素和規模的本地戶外歷奇訓練活動。基金及計劃專責小組將展開跟進工作和落實相關細節，視乎疫情發展，期望可於今年上半年推出。