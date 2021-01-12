政Whats噏：建制派偷懶　書面質詢少於上限　個別議員被「問責」

立法會由建制派當道，一眾議員一直口口聲聲鬧爆民主派拉布、製造議會亂像，喺佢哋總辭後，終於可以回復應有嘅議會秩序，會把握機會質詢政府咁話。口講無憑，行動最實際，之但係建制派竟然偷懶。我哋早前都講過喺聽日(13日)同下周三(20日)嘅會議，都未用盡質詢限額。聽聞建制派內部發現議員提交嘅質詢唔夠時，即刻「問責」追數喇！

根據立法會規定，每次大會所提出嘅質詢數目唔可以超過22項，如果會議中唔會辯論不具立法效力嘅議案，口頭質詢上限為10項；若果要辯論有關議案，就最多只有6項口頭質詢。由於數目有限，以前泛民主派仲喺立法會時，口頭同書面質詢都爆晒。

之不過，我哋早前發現喺聽日嘅立法會大會，分別只有6項同13項口頭同書面質詢。6項口頭質詢入面，仲要4項都係圍繞住疫情，包括議員盧偉國查詢應對疫情嘅措施；麥美娟就關注全民抗疫；柯創盛查詢具針對性嘅抗疫措施；同埋葛珮帆關注針對外傭嘅防疫工作。呢排疫情大爆發，難怪一班議員追住食物及衞生局局長陳肇始。

竟然書面質詢唔夠數，建制派冇得賴，唔知「班長」廖長江點反應呢？據悉，建制派發現議員提出嘅質詢少於上限數目之後，由於顧慮到觀感唔好，會令市民覺得建制派當道後，就懶懶閒唔盡責質詢政府。所以有個別議員收到「溫馨提示」，提醒以後要勤力啲提交質詢，唔可以再咁肉酸呀！但亦有議員反映，大家呢排都忙住「精心炮製」3000字嘅財政預算案建議，擔心分配唔到時間。亦有議員話一向都係提交有關業界或者地區嘅質詢，之不過邊有咁多貼近時事嘅議題，而任期臨近尾聲，同業界相關嘅議題都問得七七八八咁話喎。總之就理由多多喇！

但亦有議員承認事實，話依家無咗反對派阻頭阻勢，再唔進取啲質詢政府，實在講唔通，亦會令人覺得建制內部協調有問題，之不過大部分人都覺得自己並無偷懶喎。

其實喺下周三嘅大會一連3日就施政報告致謝動議進行辯論，並無口頭質詢環節，但係書面質詢都暫時只係得12項，而補交質詢問題都已經截止，但係喺再下一個禮拜三，即係27號嘅大會，口頭質詢同書面質詢夾埋22條，即係夠晒數，當中有9個民建聯議員提問，自由黨亦有3名議員，而有個別議員仲打孖上，例如邵家輝同李慧琼問咗口頭同書面質詢各1、而葛珮帆亦問咗2條書面質詢。

唔知係咪「問責」之後，班建制派議員即刻補鑊呢？