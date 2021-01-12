銅鑼灣私家路後巷污水倒灌　店舖東主：糞水深至小腿

私家街或成衞生隱患缺口！在灣仔告士打道及謝斐道一段私家路後巷，因為近日一條污水渠淤塞，以致大量含糞便的污水湧入100呎長後巷，甚至流入店舖內，有受影響的店舖積成深至小腿的糞坑，臭氣熏天，遠至街口已聞到臭味，更遑論可以正常做生意，另因私家路類近為隔離人士居住的指定酒店，街坊擔心污水或藏有病毒。然而，區議員指涉事地方屬私家路，業權分散，涉高額更換工程難以達成共識，批評政府在收回私家街工作不力。

位於灣仔告士打道218號與謝斐道389號之間的一條後巷，其污水渠淤塞，疑有人因沙井阻塞，把污水向後巷排放。東網記者於今(12日)到現場，離遠已傳來惡臭，在100呎的後巷布滿垃圾、地上亦有塑膠布、一些卡板，亦有泥黃色的污水滲出，衞生情況非常惡劣。

在該處經糖油漆店的梁先先指，自己租用該處10年，淤塞情況在近年加劇，疑是與附近經營火鍋店等有關。他指因為污水倒灌，自己要在後門裝設2呎的鐵板阻隔，記者打開後門即看見100呎的位置頓成糞水，足足有1呎深，梁先先指，由於店內亦有異味，影響生意，自己要每星期自費清理，苦不堪言。另外，鄰近後巷為隔離人士居住的指定酒店問月酒店，不少街坊擔心，酒店位處謝斐道，滲漏出污水或藏有病毒。

灣仔區議員麥景星表示，渠管淤塞情況在多年前發生，只是在近月變得嚴重。他指該處渠管有50至60年歷史，管道較幼，但由於就近開設了不少食肆，用量增加，令渠管淤塞加劇。然而，後巷屬私人地段，並由8幢大廈管理，以往遇上類似問題亦是有關法團處理通渠問題，但由於手法治標不治本，令淤塞情況不斷發生。麥景星指法團曾討論過渠管更換工程，但因所涉金額過百萬港元，業權分散，法團難以達成共識。

麥景星指已接獲多次投訴，又向食環署、渠務署等跟進，但因為私家街非政府管理，對方只可進行清潔，他批評本港有不少私街家有類似情況，認為政府有需要承擔責任，惟政府實施私家街道收回計劃成效不高，麥景星斥政府無心處理，情況絕不理想。

食環署發言人回覆指，後巷屬私人地段，該署在上星期亦接獲一宗同類投訴。調查期間，該署人員並無發現污水渠淤塞情況。雖然上址屬私人地段，該署亦已安排承辦商在該段後巷灑上消毒劑，以進行消毒，並清洗附近一帶的公眾地方。