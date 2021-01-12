全體公務員將一次過宣誓　拒簽或按機制終止聘用

政府本月內將安排全體18萬公務員宣誓，而外界亦關注公務員宣誓的細節詳情。據公務員事務局提交立法會的文件，指當局經諮詢公務員職方和相關委員會後，決定將要求全體現職公務員一次過宣誓或簽署聲明，若拒絕宣誓則令人嚴重質疑該公務員會否效忠特區和具備公務員的基本責任感及承擔，有可能按機制展開行動終止聘用。至於違反誓言者，會按公務員規則和規例處理。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會將於下周一（18日）討論有關公務員宣誓的問題，公務員事務局今日(12日)向委員會提交的文件交代有關安排細節。當局指考慮到去年7月至9月諮詢期收到的意見，認為要求現職公務員宣誓「只是反映所有公務員的基本責任而非引入額外要求」。至於會否分階段執行方面，當局認為經徵詢所得意見後，為免引起行政和分化員工等問題，決定將一次過要求所有公務員遵從宣誓或簽署聲明的要求。

至於現職公務員拒絕宣誓或簽署聲明方面，當局指會令人嚴重質疑該公務員是否願意承擔效忠特區和《基本法》的基本責任，以及是否具備作為公務員的基本責任感及承擔，當局會逐一考慮每宗個案的實際情況，從而決定有關人士是否會按《公務人員(管理)命令》或有關紀律部隊法例下的機制展開行動終止聘用的調查，過程中涉事者有機會作出申述。

文件亦強調，宣誓或簽署聲明不會影響各公務員工會在符合《職工會條例》的條文和會章規定的前提下與政府溝通，而新措施亦不會影響公務員履行在工作中提出意見的責任。惟若有違誓者，當局會按公務員規則和規例處理，懲處時除了考量行為的情節、性質及嚴重程度等，「明知故犯」也一定是考慮之列。