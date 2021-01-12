政Whats噏﹕反駁財會「特快批核」指控　陳健波：唔應該同質素掛鈎

民主派議員總辭之後，立法會財務委員會屢被質疑「特快批核撥款」，根本唔能夠發揮監察政府嘅作用。財會主席陳健波(波哥)忍唔住出面解畫，佢話無咗泛民拉布，當然會加快審議過程，但唔應該用審議時間同質素掛鈎咁話喎。

波哥引述有報道話，財會通過項目嘅所需時間減少咗34%，仲有前議員出嚟抹黑醜化， 話財會依家係「特快批核」。波哥就反駁指控，話反對派以前重複提問，只係花時間大鬧政府同建制派，審議時間當然長喇！

有乜證明先？波哥引述數據，話2008年同2009年嘅財會，只係分別用咗41同53個鐘開會；2015年嘅會議時間就大增至178個鐘，話時間多咗幾倍，但冇咩效果，唔應該用審議時間同質素掛鈎囉！

政府早前自行收回財會嘅6項人事編制建議，波哥話可見建制派唔係所有撥款都照批，而依家經濟差，好多人嘅生活處於水深火熱當中，奉勸政府官員應該珍惜工作，勤力啲返工、做多啲嘢，而唔係只係要求開位加人手。佢又叫政府官員要把握機會，將理性批評轉化做利民政策，香港先可以重新向前行。