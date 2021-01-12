2元乘車優惠　長者「長車短搭」　每年料額外花費2700萬

持有長者八達通可透過2元優惠計劃乘搭公共交通工具，節省交通費，現時約有360萬張流通的不記名長者八達通，接近本港長者人口的3倍，公帑易被濫用。有見及此，政府將採取三方面措施，除了必需使用特定個人八達通才可享優惠外，亦要求公共交通工具承辦商加強查票和查核乘客身份，嚴格執行法例及附例訂明的罰則，並會推出宣傳計劃，讓公眾了解濫用刑罰及適當使用分段收費等。

勞工及福利局2018年8月委託顧問公司檢討2元優惠計劃，報告假設香港逃票率為2至2.5％，估算在2018年逃票對發還票價差額的影響約為2,400萬至3,000萬元，相對於運輸署調查所得的結果，評估的逃票率由0.01％至0.22％不等更高，因為現實中潛在逃票者毋須提供年齡和身份證明，便可輕易取得不記名的長者八達通卡，而且防止逃票行為的執法和罰款亦處於較低水平。

報告亦顯示，2018年長者或殘疾人士平均使用2元優惠計劃乘搭公共交通工具305次，即每天約0.84次，不過按同年10月的數字，曾有個别於乘搭400多程的極端個案出現，即日均約13次；絕大多數長者或殘疾人士的乘搭次數甚低，約九成持卡人士在該月內乘搭次數不多於70次。

而每月人均票價差額約為69港元，其中長者的每月平均數僅62港元，殘疾人士的每月平均數則為141港元。當中亦有極端個案當月票價差額超過2,000港元，但約90%持卡人的票價差額不超過200港元，96%持卡人的票價差額不超過300港元。

對於過往有長者乘坐價格較昂貴長途巴士線到達一、兩個車站距離的目的地，被質疑濫用計劃，據運輸署估計，全年額外發還的收入損失約為2,100至2,700萬港元。勞工及福利局局長羅致光形容「長車短搭」做法不適當，但情況是否屬濫用則「有保留」。他表示，如巴士線可分段收費，長者又善用分段收費模式，津貼便不會浪費。不過對於哪些路線適宜採用分段收費，當中涉及不同考慮，需再進行研究。