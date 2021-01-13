何志平專欄：玻璃窗後的人們

上星期三在美國國會山莊的騷亂繼續發酵。前共和黨加利福尼亞州州長阿諾舒華辛力加在社交媒體視頻中稱特朗普為「有史以來最糟糕的總統」，更比喻周三的暴力行為如1938年納粹德國種族清洗猶太人的「碎玻璃之夜」事件一樣。

美國休斯敦的老朋友「邁斯達」（假名）教授來訊談及這事來，說：「我的父母大戰時從德國逃來美國，他們都知道1938年在全德國發生的這事件。那時候納粹希特拉已準備了一套方案把猶太人從德國逐出去，並沒收他們的家當財產。1938年11月9日至10日，以德國外交官沃姆拉特，被一名17歲的德國出生的波蘭猶太人暗殺為藉口，從德國南部開始，納粹突擊部隊、民兵部隊和非猶太裔的德國人展開對猶太人社區的襲擊。猶太人的房屋、醫院、學校和教堂遭到毀壞，襲擊者用大錘拆除建築物，打破猶太人擁有商店、房屋和教堂的窗戶，玻璃碎片散落滿在街道上，因而得名為『水晶之夜』或『碎玻璃之夜』。就在奧地利和德國南部，就有7,000多家猶太人的企業和近300家猶太教堂被摧毀，3萬猶太人被捕被監禁，當時死了近千人！這破窗行動被歷史家視為納粹對猶太人的最終解決方案的前奏，揭開了謀殺600萬猶太人大屠宰的序幕。」

我好奇的追問下去：「阿諾舒華辛力加提起這歷史比喻又有何用心呢？他也是共和黨的啊！也做了兩任這個傳統是民主黨強勢的加州州長呢！一定有他政治的一手！」

邁斯達隨着說：「剛看罷他的視頻。他是以特朗普的『驕傲的男孩』為昔日的納粹突擊隊一樣，不但橫衝直撞的打碎弄破美國國會大樓的玻璃窗戶，暴徒更粉碎了美國民主建設的大門，踐踏了美國建國的基本原則和精神。他還說起了他童年慘痛回憶和故事，說他父親經常酩酊大醉的回到家裏，又大叫又打，嚇得母親魂飛魄散。一切都始於謊言，謊言，謊言，偏執和過度狹隘的狂熱盲信！到處都是恐懼和歪理！猶如今天的暴亂政變，全都是建立在總統的謊言推文上。『總統特朗普試圖推翻公正選舉的結果，他通過用謊言誤導群眾來發動政變！』幸好，阿諾舒華辛力加還說，特朗普很快就會消失，如舊推文一樣的無關重要和無人理會。他更呼籲美國人團結並支持拜登候任總統，說拜登的成功就是美國的成功！說得很真誠動聽和感人，這視頻被『讚』了60萬多次呢！」

「『碎玻璃之夜』是德國歷史上的轉折點」，我回顧的說。「這一夜到來了，一切都變了。通過毆打、監禁和謀殺將納粹迫害猶太人的性質從經濟、政治和社會轉變為肉體化；該事件不僅被描述為大屠殺的開始，而且被視為一個過程中的關鍵階段，其中每個步驟都成為下一步驟的種子。這次國會山莊的動亂又是否為下一段的美國命運拉開了序幕？是前奏還是謝幕？真的是弔詭和令人深省和費解！」

老朋友頓了半刻才慢慢的說：「1938年發生暴力事件時，警察一直待命在看着，打砸燒的是鄰居而不是陌生人。在場看着的消防員不是為了保護猶太教堂，而是要確保火燄不會蔓延到鄰近的『雅利安人』財產。在此之後，猶太人失去了在德國擁有未來的幻想。非猶太裔的德國人在做啥？躲在他們屋子裏的窗後面在看！他們，都是幫兇，都在消極的默許着不公義進行在他們的大地上！眾人都把眼球放在衝進國會大樓的紅帽子，和戴着牛角的花臉大漢上，正如把故事重點放落在破碎的玻璃窗上一樣！就像現在我們大義凜然的譴責暴民，但我們，旁觀者，又做了些甚麼呢？」

我猛然記起南老師說及禪宗六祖指月的手指。說：「真理，人群就好像天上的明月，而事件就只是指月的手指，手指指出明月的所在，但手指並不就是明月，要看月，不要只看着手指啊！」