浸大辦國際電競比賽吸引400學生參加　攻城略地學習社會議題　

一般人認為電競比賽只是流行玩意，但用於探討可持續發展等學術議題，同樣可以有深層意義，有大學生在遊戲中透過「攻城略地」，學習貧窮、保育、性別平等議題，印度學生Priya原計劃畢業後需按傳統結婚，但參賽後眼界擴闊，更說服父母讓她進修，擺脫傳統枷鎖。由浸會大學全人教育教與學中心領導的「CCGame」，去年獲得Quacquarelli Symonds(QS)主辦的全球教學創新大獎電子學習組別銀獎。

比賽分兩階段，參賽者在首階段須通過競賽網站及即時通訊軟件，以隊伍形式制定「攻城」策略，互相了解隊員背景。第二階段「重頭戲」在網上遊戲平台「PaGamO」進行，需限時回答可持續發展目標的問題，以擴張其虛擬領土，爭取排名；問題範疇廣闊，例如問及2015年全球有多少人生活在貧窮線以下。

中心總監王周綺華指，CCGame項目旨在提升學生在跨文化、跨範疇團隊中，進行線上協作的能力，以應對全球挑戰；在2017至2020年獲大學教育資助委員會資助800萬元舉行有關比賽，參賽者在過程中實踐團體策略和協作成果，比併、學習「可持續發展目標」知識。

，更是首個以聯合國「可持續發展目標」為主題的國際電競比賽，去年吸引42個國家及地區、416名大學生參加。

參賽者須與世界各地學生組隊，商討攻城戰略，進程中學習不同文化。中心高級項目主任劉偉忠指，參賽隊伍需模擬不同角色，學習全球社會議題，「答問題就即係打仗」，回答速度亦會影響分數。中心助理總監鄺福寧表示，有意將來在大中華地區舉辦該網上比賽，並擴展至中學生。