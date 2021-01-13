東方日報A1：取消港人雙國籍　港府又等中央代勞

隨着港人申請英國國民（海外）護照（BNO）數字近期激增，加上英國本月底就接受港人就留英計劃「5+1」方案的申請，雖然中央已表明會有反制措施，惟港府卻毫無動作！雖然有行政會議成員近日多次建議中央出手處理港人持雙重國籍問題，但行政長官林鄭月娥昨出席行會前回應指，行會無討論有關議題，更不希望提出意見者為行會成員而惹誤會。政界及學者炮轟政府不作為，是沒承擔的表現，批評林鄭只想「坐喺度等中央指示才配合」，不但極不負責任，絕對有「懶政之嫌」及迴避問題。

英國駐港澳總領事賀恩德在上月表示，有約35萬名港人持有BNO，較2019年夏天增加20萬人，而容許港人移民的方案於英國獲得顯著支持。英國政府預計，實施計劃後首年將有12萬至15萬名港人，以BNO港人留英簽證赴英，而數字會不斷攀升，預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英。另外，於去年2月，香港有349,881名BNO持有人，8月增至逾40萬人，至11月尾仍有20萬宗BNO申請未處理。

針對有關的BNO移民方案，行會成員葉劉淑儀日前提出以取消雙重國籍形式作反制。但林鄭卻指國籍問題非常敏感，中、英政府當年就BNO議題已有共識，批評若有人單方面偏離協議，中方作反制行動亦是理所當然，港府會配合中央採取需要的反制措施，但強調港府目前不知具體方案，雖然行會無討論但亦會配合中央採取反制措施。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指近日申領BNO人數爆升，外界擔心可能造成人才流失，惟林鄭和行會竟然沒有就禁止雙重國籍問題討論，炮轟這是不作為和沒承擔的表現，狠斥他們沒有先見之明。陳又指行會成員和特首就有關議題意見不一，質疑他們當中是否欠缺溝通。對於林鄭指有關問題有待中央處理，他期望政府「唔好成日好似要阿爺踢一踢、郁一郁咁」。

身兼基本法委員會委員的議員梁美芬指，《中國國籍法》一直不容許有人持雙重國籍，只是中央過去一直採取「隻眼開、隻眼閉」方式執行有關法例。她認為港府「唔想孭起呢單嘢（責任）」，所以寧願處於被動位置亦不作討論，但若有關政策有所改變，港府亦需要正視及積極向中央反映意見，並理直氣壯、大大方方向社會解說為何現時需要嚴格執法。

「23萬監察」發言人王國興批評英方的舉動是配合美國制裁香港，支持香港反中亂港的分子，並想以居英權干涉中國內政，插手香港事務。他怒轟林鄭面對如此敏感的政治議題，竟然未有與行會研究和討論有關措施對香港影響及可做的反制行動，反而只採取被動態度，「坐喺度等中央指示先配合」，斥其有「懶政之嫌」及迴避問題，極不負責任。

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