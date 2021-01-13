綠色先鋒：惜食團隊傳授法則　剩食變身創意佳餚

疫情之下，百廢待興。飲食業、酒店業、航空業生意大受影響，連帶不少慈善團體回收的食物量亦有所減少。有機構自2011年開始拯救街市、超級市場、企業等多出但仍可安全食用的剩餘食物，烹煮成熱飯餐，派發給有需要人士。機構更教路，市民只要物盡其用，學習惜飲惜食的法則，自可減少浪費食物。

「惜食堂」物流團隊早上8時許到達西區副食品批發市場，向菜販收集剩餘蔬菜。仔細看看這天收集到的8籃蔬菜，絕大部分外表完好。團隊解釋，由於部分菜檔的合作客戶為酒店和高級食府，對蔬菜的質量要求甚高，不少質量稍遜的批次最終落入堆填區。團隊與菜檔合作將這批蔬菜救起，運到荔枝角的「惜食分餉站」作中央處理。

義工和職員分成多個小組，密鑼緊鼓分類、清洗和切割收集得來的瓜菜類食物，務求處理好當日目標的蔬菜量。其中一組每人拿着剪刀圍成一圈，集中處理質素較差的莖葉類蔬菜。「佢哋只會將葉上發黃或損壞嘅部分剪走，盡可能保留可食用嘅部分。」惜食分餉站主管馮漢華指，由於擔心有農藥殘留，黃花部分也會拔走，而這些無法食用的廚餘會運送至專門收集廚餘的公司作堆肥用途。

處理好的食材就會運送到廚房烹煮成飯餐。由於收集到的食物種類時有不同，廚師設計餐單時都要扭盡六壬。例如保質期較長的「速凍飯餐」會盡量使用根莖類蔬菜，使翻熱食用時仍可保留蔬菜的質感。豆腐蘊含豐富大豆蛋白質，不少長者都有牙齒問題，因其容易消化和咀嚼，特別受長者歡迎。

「只要發揮創意，市民喺生活上其實有好多方法可以減少食物浪費。」項目經理謝詠文教路，不少家庭會用豆漿機自製豆漿，剩下的黃豆渣不用扔棄，只要加入配菜和調味料，壓成餅狀煎香，即變成美味又健康的素漢堡扒。煲湯剩下的煲湯豬肉可製成肉鬆，只需瀝乾水，撕成條狀，置於鑊中炒乾即可。

謝指乾貨食物的包裝上一般有兩種食用日期，一為「此日期前食用」（Use By），即過了該日期食用會有損健康，如奶類製品、凍肉、麵包等；另一款為「最佳食用日期」（Best Before），即該日期前食物有最好的質素，即使過期食用亦可，如罐頭、餅乾等。如要食用過期的Best Before食物，她建議先觀察並嗅其氣味，如沒有明顯變壞則可繼續食用，減少浪費。