無視播疫犯聚　警冚深水埗賭檔拘14男女

深水埗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日（12日）晚上約9時15分突擊搜查長沙灣道80號至82號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀檔。行動中，警方拘捕一名51歲姓陳男子及一名44歲姓麥女子，2人涉嫌「經營賭博場所」。另外4名男子及8名女子(32至65歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。所有被捕人士已被扣留調查。警員將向有關人士發出定額罰款通知書。行動中，探員檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及約3200港元賭款。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，陳雲生又指，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。