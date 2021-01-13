工務小組通過東涌新市鎮擴展工程撥款　涉款193億元

立法會工務小組委員會今早(13日)召開會議，會上以13票贊成、1票反對和無人棄權下，通過多項工程撥款申請，包括東涌新市鎮擴展、P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究、在東涌新市鎮擴展(東)提供區域供冷系統，分別涉款約193億港元、1.3億港元和39.2億港元，項目將會提交上財務委員會表決。會上有議員指出，不少人指屯門至赤鱲角連接路通車啟用前已表明東涌一帶的交通會出現擠塞，斥政府「唔好為咗(東涌新市鎮)發展區先至改善交通」。

議員麥美娟表示，不少人在屯赤路通車啟用前已表明東涌一帶的交通會出現擠塞，她希望政府下次出席財委會會議前，能提供文件證明，如何改善時間性問題，提醒當局「唔好為咗發展區先至改善交通」。

議員周浩鼎關注公路工程研究的進度問題，他得悉前半段工程研究目前正進行中，詢問政府是否能加快進度，務求大量人口在2024年遷入該區前完成，又指研究結束後要去到2030才能完成有關路段，對大嶼山交通影響至為重要，周續說，未有新港鐵站落成前，人口不斷增加，希望公路能盡快完工，以紓緩交通擠塞。工程界議員盧偉國稱，區域供冷系統是和環保有關係的項目，他認為很大機會申請環境許可證，建議就環境因素作詳細考慮。

議員田北辰要求將工程研究和供冷系統的撥款申請在財委會分開表決。

發展局副秘書長(規劃及地政)何佩玲回覆指，公路工程前半段研究已積極進行，有關設計已完成，她預計工程在2026年落成，雖然和新市鎮擴展在2024年入伙有一段距離，但居民可使用大嶼山公路前往市區。她續說，環保評估包括噪音和空氣污染，至於如何盡量緩解填海造成的影響會在評估內一併進行。

另外，會上亦通過在古洞北新發展區提供區域供冷系統的撥款申請，涉款58億港元，項目同樣會提交上財委會審議。