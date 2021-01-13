狂進補花膠鹿茸可助孕？　中醫：體質不合恐適得其反

市面上有不少針對備孕、懷孕的助孕食品及保健品，例如雞精、花膠、鹿茸等。註冊中醫師彭子芯提醒，不孕症的治療過程複雜，例如血寒者適合以阿膠、當歸等藥材進補；血瘀者則適合以丹參化瘀等。中醫呼籲女士服用補品前宜了解個人體質、參考中醫意見，才有效助孕。

彭指中醫治療不孕症會作現代婦科診斷，為患者調理體質，並針對脾胃、肝、腎等臟腑的虧虛作出調整，其中一大治療重點就是養血。中醫常言女子以血爲本，血是養卵、養胎的物質，女性每月經期都會失血造成血虛。而血瘀、血寒、血熱等異常狀態，都會導致精血失調，影響受孕。

備孕女性要根據血的情況對症下藥，而非盲目補充鐵質，彭指阿膠、當歸、川宮等藥材偏熱，適合血寒者；血瘀者則須服用益母草、丹參化瘀。中醫也會留意臟腑及體質判斷用藥，若患者身體對中藥反應靈敏，療程只需一至兩星期；如有嚴重婦科疾病，就需要長時間調經，改善排卵狀況。若作日常調理，可選擇藥性溫和的桑寄生、杜仲、杞子及黃精等。

彭指曾有一名患多囊卵巢症的36歲女子，嘗試懷孕6年未能成功，亦嘗試人工受孕，惟卵子質素欠佳，失敗多次。彭指該女子屬陰血不足、虛火盛，但以爲自己體虛，於是不停服用中成藥、補品等溫燥食品，導致上火、出紅疹。彭對症下藥，助她調理月經，最終成功懷孕，不需要人工受孕，嬰兒也很健康。彭指進補前要了解自身體質，否則適得其反。

「常見補品及適宜服用人士」

●雞精●溫性●適合氣血不足、體質偏寒者。痰濕、虛火盛、容易燥熱、上火者忌服。

●花膠●滋陰●適合陰血不足者。痰濕、腸胃差者忌服。

●燕窩●滋陰●適合陰血不足、雌激素分泌不足者。有婦科或乳房腫瘤者忌服。

●鹿茸●熱性●補腎壯陽，適合腎陽虛者。體質燥熱者、腎陰虛者忌服。