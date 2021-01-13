Dr.東：痰濕體質難受孕　少運動兼重口味飲食女士屬高危

香港女性普遍遲婚，加上生活節奏急促、作息不定時，導致賀爾蒙失調、經期紊亂，影響懷孕機會。有中醫師指出，宮寒、陰血不足、痰濕體質的女性較難懷孕，嗜凍飲、經常吹冷氣及愛穿短裙，以及愛吃熱氣食物、常熬夜的女士均是高危一族。若一年以上均未能受孕，即屬不孕症，中醫建議從改善體質下手，對症下藥，改善懷孕機會。

註冊中醫師彭子芯表示，沒有避孕下長達一年以上未能懷孕，就屬不孕症。不孕症患者涵蓋各年齡層，從26歲到40歲以上都有。不孕成因眾多，排除多囊卵巢症、子宮腺肌症等婦科疾病，年齡、體質也會影響懷孕機會。最理想的生育年齡是20至25歲，25歲後卵子質素會在10年內下降一半。30歲後，不僅受孕困難、流產機會增加，胎兒亦較大機會患上先天性遺傳疾病；年過35歲就屬高齡產婦。

一般而言，宮寒、陰血不足、痰濕體質的女性較難懷孕。彭指臨床診斷中，有約30%患者有宮寒體質。宮寒又稱血寒，意指子宮部位有寒氣積聚，導致寒凝血瘀，影響受孕，子宮環境也不利胎兒生長。宮寒者通常嗜凍飲、吹冷氣，以及穿短裙、露趾鞋，致下半身受寒。常見症狀有手腳冰冷、經血發黑、多血塊、經期延遲，也較容易有子宮腫瘤。

陰血不足也是港人頗為普遍的體質。陰血不足者有虛火，如經血量少、經期延遲、口乾舌躁、喉嚨痛等，亦會體質虛弱，易頭暈、疲倦。此類體質人士經常吃熱氣食物、熬夜、性格急躁。如食溫燥食物進補，則易上火，致虛不受補。此類人士應選擇平和、偏涼的藥材滋陰養血。

彭指痰濕體質也容易不孕，痰濕者體質偏實，體內有濕氣、瘀血、氣滯等，阻礙身體功能運作，導致月經失調，難以懷孕。此外，壓力大、情緒鬱結亦會導致氣滯血瘀。而嗜重口味、肥膩食物、少做運動、肥胖者，則容易痰濕。痰濕者須去濕、利氣、活血、化瘀，方能增加懷孕機會。

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