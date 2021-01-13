議員支持《東方》貓狗善終園藍圖　通過納入委員會研究

本港動物權益保障嚴重不足，不少貓狗被殘酷對待，惟防止殘酷對待動物的法例十分落後，未能有效打擊虐待動物罪案發生。有見及此，東方報業集團深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬。立法會研究動物權益相關事宜小組委員會今日(13日)舉行首次會議，議員陳克勤對「貓狗善終園」讚不絕口，建議納入議程深入探討及研究。

陳克勤指政府建議討論事項往往是政策上、法例上等軟件事項，未有硬件配備。陳隨即舉起《東方日報》(下稱「東方」)有關「貓狗善終園」概念圖的報道，稱東方建議設立官辦貓狗善終園，處理流浪動物及收容被虐待動物。陳又稱，政策需要硬件配備，但硬件往往是非牟利團體組織，反問政府是否應該做多些，及後再次稱讚貓狗善終園「呢個建議係唔錯」，會後將與政府商討該項議程。

議員邵家輝指，近年殘酷對待動物的情況愈趨嚴重，出現殘殺行為，簡直是人神共憤，認為委員會應盡早討論規管的法例，促請政府加強執法。

漁農界議員何俊賢則關注野生動物進入市區情況，與人類生活出現不少矛盾，例如影響農作物生長，牛隻打架更會對人類生命造成威脅，認為應於委員會深入討論，而政府亦需劃清人類與野生動物之間的界線。何亦認同貓狗善終園「建議好」，但稱並不是每個人都熟悉，希望了解該項理念。

會議上進行選主席議程，陳克勤在無競爭底下當選主席，及後建議將「貓狗善終園」藍圖加入會議議程，並得到各委員贊成。