沙中線過海段或再延遲　運房局：東鐵新信號系統進度成關鍵

爆出工程造假、超支醜聞的港鐵沙中線工程，其紅磡至金鐘段、即過海段通車時間或再延遲。運輸及房屋局去年10月向立法會鐵路事宜小組交代沙中線工程進展，提到過海段目標通車日期為2022年第1季，惟配合過海段的東鐵線新信號系統，去年測試時出現多項事故，至今仍然啟用無期。該局昨晚(12日)最新向鐵路小組呈交的進展報告已修正說法，僅稱過海段能否如期通車，東鐵線新信號系統解決方法及進度將成關鍵。

港鐵原計劃去年年中更新東鐵線信號系統，以配合沙中線下的東鐵線延伸過海，並冀逐步把該線12卡列車更換成9卡車，惟測試期間發生多次意外，令啟用日期一延再延，更在今年臨門「撻Q」再現事故，港鐵宣布煞停計劃重新測試，至今仍啟用無期。港鐵在重新測試期間，更傳出至少發生3次誤判衝燈意外，令人質疑過海段能否如期通車。

運房局昨向鐵路小組上交沙中線最新進展報告，已由「目標通車日期為2022年第1季」，改成「能否維持2022年第1季通車，東鐵線新信號系統解決方案的進展及追回進度措施的成效至為關鍵」。該局稱路政署和港鐵現正就東鐵線暫緩新信號系統事件對過海段通車日期的影響作出評估。

港鐵本周日(10日)起，為過海段進行新軌道接駁工程，近月亦多次被質問過海段通車時間會否有變，港鐵當時回應指目標仍為2022年第1季通車，但承認目標充滿挑戰。