佐敦新填地街唐樓新增9人染病 新元朗中心亦多6人染疫

位於元朗的新元朗中心3座亦增6人染疫。

本港昨日(12日)新增60宗確診個案，油尖旺區續成「重災區」，多棟唐樓爆疫，其中佐敦新填地街20至26號雙號門牌出現多宗確診，至今累計21人染疫。而新填地街附近、位於廟街及廣東道的唐樓，亦出現確診個案。另外，位於元朗的新元朗中心3座亦新增6人染疫。

衞生防護中心更新確診者資料，油尖旺區多19人染病，其中9人居於佐敦新填地街20號、22號及26號；另有5人居於廣東道514號及577號；其餘病人居於廟街124號、151號、佐敦大廈及大角咀港灣豪庭7座。

至於新界方面，位於元朗的新元朗中心3座亦增加6人染疫，患者介乎10至70歲，其中有1男(#9316)及1女(#9315 )感染源頭不明。該大廈上周六(9日)已被列入強制檢測公告範圍，近2周累計共11人染疫。

另外，確診者曾到訪的食肆亦新增2間，其中一人曾於本月8日到訪深水埗長沙灣廣場的大家樂快餐店；另一人則於本月9日到元朗順發大廈東方(勝記)飯店。

新增確診者住址：

九龍

●佐敦 新填地街20號

●佐敦 新填地街22號

●佐敦 新填地街26號

●旺角 廣東道514號

●旺角 廣東道577號

●油麻地 廟街124號

●油麻地 廟街151號

●油麻地 佐敦大廈

●九龍城 美利大廈

●九龍城 馬頭圍邨芺蓉樓

●九龍城 啟晴邨欣晴樓

●深水埗 大南街44-62號南苑大廈

●深水埗 美孚新邨4期百老匯街91號

●深水埗 美孚新邨5期蘭秀道12號

●深水埗 福群大廈

●深水埗 麗翠苑麗楊閣

●黃大仙 豐盛街紀律部隊宿舍3座

●觀塘 安基苑基仁閣

●觀塘 德田邨德敬樓

新界

●大埔 廣福邨廣伍樓

●元朗 天富苑善富閣

●元朗 新元朗中心3座

●荃灣 麗都花園2座

●葵青 石蔭邨仁石樓

●葵青 安蔭邨德蔭樓

●葵青 青泰苑鴻泰閣

●葵青 海欣花園6座

●葵青 葵芳邨葵智樓

●葵青 葵盛東邨盛逸樓

港島

●中西區 豐花園B座

●灣仔 香港仔睿景酒店

●東區 環翠邨喜翠樓

離島

●長州安榮中心