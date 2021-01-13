佐敦新填地街唐樓新增9人染病　新元朗中心亦多6人染疫

2021年01月13日 11:23
  • 東網電視
    更多新聞短片
    位於元朗的新元朗中心3座亦增6人染疫。
    本港昨日(12日)新增60宗確診個案，油尖旺區續成「重災區」，多棟唐樓爆疫，其中佐敦新填地街20至26號雙號門牌出現多宗確診，至今累計21人染疫。而新填地街附近、位於廟街及廣東道的唐樓，亦出現確診個案。另外，位於元朗的新元朗中心3座亦新增6人染疫。
    衞生防護中心更新確診者資料，油尖旺區多19人染病，其中9人居於佐敦新填地街20號、22號及26號；另有5人居於廣東道514號及577號；其餘病人居於廟街124號、151號、佐敦大廈及大角咀港灣豪庭7座。
    至於新界方面，位於元朗的新元朗中心3座亦增加6人染疫，患者介乎10至70歲，其中有1男(#9316)及1女(#9315 )感染源頭不明。該大廈上周六(9日)已被列入強制檢測公告範圍，近2周累計共11人染疫。
    另外，確診者曾到訪的食肆亦新增2間，其中一人曾於本月8日到訪深水埗長沙灣廣場的大家樂快餐店；另一人則於本月9日到元朗順發大廈東方(勝記)飯店。
    新增確診者住址：
    九龍
    ●佐敦 新填地街20號
    ●佐敦 新填地街22號
    ●佐敦 新填地街26號
    ●旺角 廣東道514號
    ●旺角 廣東道577號
    ●油麻地 廟街124號
    ●油麻地 廟街151號
    ●油麻地 佐敦大廈
    ●九龍城 美利大廈
    ●九龍城 馬頭圍邨芺蓉樓
    ●九龍城 啟晴邨欣晴樓
    ●深水埗 大南街44-62號南苑大廈
    ●深水埗 美孚新邨4期百老匯街91號
    ●深水埗 美孚新邨5期蘭秀道12號
    ●深水埗 福群大廈
    ●深水埗 麗翠苑麗楊閣
    ●黃大仙 豐盛街紀律部隊宿舍3座
    ●觀塘 安基苑基仁閣
    ●觀塘 德田邨德敬樓
    新界
    ●大埔 廣福邨廣伍樓
    ●元朗 天富苑善富閣
    ●元朗 新元朗中心3座
    ●荃灣 麗都花園2座
    ●葵青 石蔭邨仁石樓
    ●葵青 安蔭邨德蔭樓
    ●葵青 青泰苑鴻泰閣
    ●葵青 海欣花園6座
    ●葵青 葵芳邨葵智樓
    ●葵青 葵盛東邨盛逸樓
    港島
    ●中西區 豐花園B座
    ●灣仔 香港仔睿景酒店
    ●東區 環翠邨喜翠樓
    離島
    ●長州安榮中心
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease