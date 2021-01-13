送貨員迫人跪地接受「私了」　被斥野蠻判囚40個月

前年元朗7.21事件發生後兩個月，有大批市民到元朗聚集，期間有店舖遭破壞，有途經現場的下班人士疑因政見不同遭「私了」，被迫跪在馬路上及遭人掟玻璃樽。一名有份「私了」路人的送貨員早前在區院承認暴動和非法禁錮兩罪，而一名有份參與破壞的學生則承認非法集結罪。法官直斥售貨員的行為非常野蠻，今（13日）判他入獄40個月，而學生則被判入勞教中心。

兩名認罪的被告分別是32歲送貨員張裕泰，及18歲中六學生羅曉鋒。張承認於2019年9月21日在元朗參與暴動及非法禁錮，羅則承認非法集結罪。

辯方求情指張患有自閉症及過度活躍症，容易受示威氣氛影響而輕率犯案；羅亦因年少衝動犯案，他並已報讀了台灣的學府，希望日後能重投學業。律師指二人現已感到後悔，並願意作出賠償。

法官判刑時指，張在案中積極主動參與，於人群中上前指罵事主，又迫使事主跪下等，行為非常野蠻，難以想像在文明社會中，有人會在眾目睽睽下做出令人髮指的行為，案情非常嚴重。而羅在案中亦非常主動，以噴漆損毀閉路電視鏡頭，若他犯案時為成年人，將會面臨即時監禁。

法官考慮到兩人願意賠償，以及張的身體狀況，遂判張入獄囚40個月，羅則判入勞教中心。同時張須向事主賠償2500港元，羅須賠償7000港元予大家樂。