WhatsApp購物資訊或存至FB　專家指具私隱洩露風險

通信軟件WhatsApp近日更新用戶私隱條款，疑逼用戶與Facebook共享資料，惹來大量用戶不滿。雖然Facebook大中華區總裁梁幼莓與WhatsApp先後發文解釋試圖降溫，澄清通訊仍受加密技術保障，但仍難擋用戶棄用潮。有專家指出，若WhatsApp日後推購物服務，用戶資訊或可存至Facebook，亦有洩露個人資料的風險。

香港無線科技商會副主席李勁華今早(13日)在電台節目表示，根據WhatsApp私隱條款，日後推展購物服務時，可將下單及地址等資訊存至第三方，若商戶有使用Facebook，屬同一集團的Facebook、Instagram及WhatsApp亦可知道消費者及商戶購物資訊

李認為，WhatsApp與Facebook都是以廣告作收入，收集數據亦是因此目的，而本港法例保護私隱力度不足，無法審查大型及海外公司如何使用個人資料，難靠公司自律。他提到有社交平台例如MeWe並非靠廣告收入，因此少用個人資訊「打廣告」。

對於有市民轉用Signal等其他通訊軟件，香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生分析指，Signal收集的資料最少，可洩漏的資料亦最少；而Telegram若不是用秘密通訊，亦不會有點對點方式保障；而WhatsApp已澄清不會分享訊息內容，並透過「點對點」加密方式達致有關目的，故若WhatsApp仍可保障私隱，加上用戶年齡層廣，相信不容易被取代。