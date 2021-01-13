海關緝毒行動拘一和勝和男一外籍漢 檢830萬元毒品

海關毒品調查科經情報分析及深入調查，於昨日(12日)分別在西區及荃灣展開緝毒行動，拘捕2名男子，檢獲共值830萬港元毒品，包括大麻花、海洛英、液態可卡因等。

海關早前就一宗毒品案作跟進調查，成功鎖定一個目標人物。並於昨日在西區截查該名22歲中國籍男子，將他帶返沙田區一個公屋單位搜查。關員在單位內檢獲約1.7公斤液態可卡因、410克懷疑氯胺酮、約5克懷疑霹靂可卡因以及一批包裝工具，毒品市值共約270萬港元。單位內亦藏有5把開山刀，武器用途有待調查。據悉，該名男子疑有黑社會和勝和背景。

此外，海關人員在荃灣聯仁街截查一名可疑外籍男子，在其手上的膠袋發現2包懷疑大麻花，及後該名男子被押返附近一個唐樓單位，關員再在單位內發現一批懷疑大麻花、海洛英及一批毒品包裝工具。海關一共檢獲6公斤懷疑大麻花及3.5公斤懷疑海洛英，市值約560萬港元。海關相信該名33歲外籍男子租用涉案單位，以作毒品儲存及包裝之用。

海關正通宵扣查該2名男子，初步相信涉案毒品用於區內分銷，其來源仍有待調查。海關指，於長假日前後，毒販的販毒活動比較頻密，海關將加強情報收集及分析，重點打擊毒販。