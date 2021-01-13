藥費高昂去年耗逾百億元　議員促與內地統一採購減開支

本港藥物價格昂貴，不少長期病患者因無力購買昂貴藥物，出現延誤治療的情況。有議員指出，去年醫院管理局耗資80多億元購買藥物，若加上其他基金的開支，本港每年用於藥物的公共開支高逾百億元，促請政府與內地相關部門統一採購藥物，藉此減低藥物價格。

議員蔣麗芸在立法會質詢食物及衞生局時表示，去年醫管局僅藥物開支便達81億港元、撒瑪利亞基金達4.6億港元，關愛基金達15億港元，仍未計算耗用物品，可見藥物開支高昂，而內地僅是本港採購價的10%，認為政府應積極處理有關問題。

議員陸頌雄及葛珮帆均認為本港藥物可與內地統一購買，以減低採購價格。其中陸指，當局以商業敏感資料為由，拒絕透露藥物價格，認為政府是無對策無解釋，偏頗藥廠中介利益，建議政府與內地聯合買藥，藉此「搭平車，買平藥」，認為團購以及規模效益的威力，可以直接減少市民的藥物負擔。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，減低價格是好，但兩地藥物進口並非一致，部分需要在港註冊，未來依舊會秉持公平，合適招標購買物有所值的藥品，重申有經濟需要的病人可獲得其他援助，如關愛基金等，將來亦會優化安全網。

陳又指，醫管局會適時和藥商進行磋商，就昂貴藥物訂立風險分擔計劃，為病人提供長遠的適切的醫療服務，並通過招標等程序購得物有所值的藥物，確保安全性及質量等，惟未能披露購買藥物的價格，亦不知悉本地、海外市場或私人診所的採購價格。有經濟困難的病人可透過醫管局的撒瑪利亞基金及關愛基金的醫療援助項目組成的安全網，獲得經濟援助。