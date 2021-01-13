多3人認前年6月立法會外非法集結　分別判囚16至20星期

前年6月9日民陣發起反修例遊行，翌日凌晨大批示威者聚集在立法會示威區外面，警方事後拘捕多人。8名年齡介乎22至41歲的男子被控參與非法集結及阻差辦公罪，8人早前否認控罪，案件今（13日）在東區法院開審，惟開審前其中3名被告承認非法集結罪，裁判官鄧少雄聽取求情後，判3人分別監禁16至20星期。

3名認罪的被告分別為學生戴安（23歲）、區議員助理陳均年（23歲），及田徑運動員卓嘉豪（24歲）。他們承認於2019年6月10日，在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同其他人參與非法集結。

辯方律師求情，指出當日為第一次有規模的反修例活動，整天的遊行均為和平有序，直至晚上政府發出新聞稿引致人群情緒激動才出現突發情況，並非有預謀的集結。戴現正修讀哲學系碩士及擔任助教工作，他讀書3年取得18項獎學金，更曾到耶魯大學作交換生，絕對有資格修讀博士學位；陳畢業於中大哲學系，現職區議員助理，案發當日只負責搬鐵馬，並無進一步行動，相信他當日只是受環境影響，一時衝動犯案；卓就讀教大運動健康教育系，是一名田徑運動員，與朋友成立「油麗之友」為社區提供義工服務。

裁判官聽取求情後判3人須即時監禁，以9個月為量刑起點，考慮戴在較早時間已認罪，案底亦令他失去出國升讀博士的機會，故給他額外減刑，判他監禁16星期。至於陳及卓則被判監20星期。