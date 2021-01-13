電話騙案急升1倍　涉款額狂飆4倍達5.63億元

電話騙案時有發生，保安局今日(13日)在立法會表示，去年1月至11月期間，警方共錄得1,108宗電話騙案，較去年同期的533宗上升約1倍。當中有1,072宗案件涉及金錢損失，涉及款項達5.63億港元，較去年同期的1.12億港元上升約4倍。錄得的大部分電話騙案均涉及香港境外的來電，最常用案件手法為「假冒官員」的637宗，涉案損失金額為5.39億港元。警方就電話騙案共拘捕55人，被捕人士所涉及案件的損失金額接近1.6億港元。

局方表示，近年電話騙案的犯案手法以「猜猜我是誰」及「假冒官員」為主。其中去年1至11月就分別有470宗及637宗相關案件，前者涉及損失金額2,400萬港元，後者則為5.39億港元。

保安局又指，騙徒運用的藉口亦會緊貼時事，例如在疫情期間，警方曾接獲有關口罩買賣或檢疫案件的詐騙案件。去年1月至11月，反詐騙協調中心共收到超過2萬個來電，當中約兩成是有關電話騙案的查詢；而協調中心成功阻止約300宗騙案的發生，當中約四成為電話騙案。