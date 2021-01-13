議員斥港府懶理家庭聚會播毒　陳肇始指執法有困難

疫情肆虐本港一年仍未受控，政府抗疫工作經常被批未到位，有議員關注全民注射疫苗計劃的籌備工作，食物及衞生局局長陳肇始今(13日)在立法會回應議員表示，疫苗足夠覆蓋全港人口1.5倍，會先讓醫護人員、長者及安老院護理員等組別接種，並於全港18區設社區疫苗接種中心，市民亦可於私家醫院及診所接種。陳指衞生署設有藥物警報系統，監察市民接種後的不良反應，保障基金亦會承擔賠償金額。

提出質詢的議員盧偉國關注，政府對於已計劃採構的疫苗有何科學評估。陳表示疫苗需先通過獨立專家委員會，有法律程序規管，政府亦有和其他國家保持聯絡，了解更多疫苗資料，審視後會盡快公布。

在社交距離方面，議員黃定光指新年將至，市民勢會外出拜年及舉行家庭聚會，質疑政府有沒有計劃規管私人聚會人數。議員林健鋒亦批評即使有安心出行，市民也未必會使用，質疑政府會否考慮推出健康碼。

陳回應指，訂立抗疫政策需視乎成效、能否執法、以及市民的接受性。陳稱，規管私人聚會複雜，執法亦有困難。而疫情另一方面亦開始放緩，現時主要呼籲市民自律，保持社交距離。在健康碼方面，陳指一旦某些現被停業的處所重開，政府可能會要求處所的使用者需安裝安心出行及提交日後接種疫苗的針卡紀錄等。