旺角花墟年廿五起實施交通管制　花販以外車輛不得駛入

港府早前宣布取消農曆新年的年宵花市，市民買年花或會湧至旺角花墟。為疏導可能出現的人流車流，警方於下月6日至12日、即年廿五至農曆新年的年初一期間，會在旺角花墟一帶實施特別交通安排，該處附近多條道路將被劃為特別交通管制區，除花販卸貨外，所有車輛均不准駛入上述路段。往年過年期間，上址亦有交通管理措施。

據油尖旺民政事務處、警方及運輸署等多個政府部門向油尖旺區議會提交的文件，當局預料有一定人流會在農曆新年前到花墟一帶買應節物品，故警方計劃在農曆新年前夕於旺角花墟一帶實施特別交通安排。

由2月6日上午8時正至2月12日上午8時正，花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路將改為部分時間的特別交通管制區，上述日期每天下午5時正至翌日零時，以及2月11日上午8時起，包括花販車輛在內均不得駛入上述道路卸貨。警方會視乎人流提早進行上述限制。

同時，警方亦會因應情況，在洗衣街、花園街、運動場道及太子道西支路作出臨時封路措施，禁止車輛駛入，以配合實施人群及交通管制。消防處會在實施特別交通措施的日期，每天派出消防車在旺角花墟一帶街道進行例行巡查；食物環境衞生署則會加強清掃街道，保持環境清潔衞生。