憂畢業變失業　科大推多項實習計劃協助認清工作路向

全球經濟不景，本港不少準畢業生擔憂「畢業等如失業」。香港科技大學表示，校方過去一直提供大量體驗式學習機會，而去年第4季收到的招聘刊登（不包括實習生職位）數字更有回升，當中科技相關的職位需求較大。有校內生指透過實習計劃，有助見工面試及了解未來工作方向。

科大表示，早前推出多項實習計劃，如去年5月推出HKUST United（科大·同心）計劃及實體海外實習計劃等，去年共有2,104實習數目，較前年增加16%。科大續指，目前正計劃在今年第一季舉辦網上職業博覽，預計有至少250企業參與。科大就業中心助理主管林鄔潤儀稱，受疫情影響，各國加強入境限制，雖然大學暫緩今年海外實習，但亦提供虛擬實習計劃，為學生及僱主營造彈性環境。

風險管理及商業智能學四年級生何倩欣表示，自去年9月中開始遞交求職申請，至今已收到幾所跨國公司的聘書，而她去年暑假曾到一所跨國公司的數據分析部門實習，認為學到的知識有助見工面試，又指現時公司傾向聘請有實習經驗的畢業生，因在工作上較易「上手」。

另一名生物科技及商學的四年級學生黎浚軒則指，曾參與校方推出的「社企實習訓練計劃」，了解更多關於此新興行業的商業模式，令原本對工作方向毫無頭緒，到後來發現自己適合市場推廣方面發展，並決定在畢業後會考慮尋找相關工作。