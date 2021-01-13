陳肇始稱成功截斷隱形傳播鏈　議員批不切實際

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始今早(13日)在立法會上稱，自第4波疫情爆發以來，截至今年1月6日，政府已進行逾190萬個檢測，當中有3477個為初步陽性樣本，陽性比率為0.18%，成功截斷病毒在社區的隱形傳播鏈，但有議員批政府的防疫工作絕對不是好。

提出質詢的議員麥美娟批評，對於政府的防疫工作，只能稱做得好辛苦、好忙，但絕對不是好，認為如有人仍自我感覺良好，有感防疫工作做得好，屬不切實際的表現。她提到，新加坡的勞工宿舍曾一度爆發疫情，現時已控制得宜，但港府完全未能效法，認為現時香港的疫情一直未能清零，質疑政府有否為抗疫工作訂下目標，以及措施是否失敗。

議員梁美芬認為本港清零無望，所謂盡力僅變成「遲發現、遲隔離、遲治療」，甚至有人死亡，又指過往曾有逾800人延誤收到檢測結果通知，但政府未有提及是需要誰人負責，質疑是否應由陳肇始本人負責。

陳肇始指檢測工作是針對性，一直有就疫情控制工作方面仍作檢視，但疫情發展嚴峻，亦出現有病毒變種，策略有不斷加強和有變化，希望減少確診個案，強調防疫措施並非「做咗就算」。她又指，截至今年1月11日，政府已要求曾到過121個指名地方的人士、有病徵、安老及殘疾人士等進行強制檢測，政府亦積極擴大「須檢必檢」的覆蓋面，特別是住宅大廈，而截至1月11日已有59座大廈被納入強制檢測公告，政府亦有在相關大廈附近設立流動採樣站，有逾5萬人次曾進行檢測，未來會加強執法。