何君堯斥陳肇始不斷重複答案　如「壞咗嘅留聲機」

何君堯（圖）斥陳肇始不斷重複答案，猶如「壞咗嘅留聲機」（何天成攝）

食物及衞生局長陳肇始在今日(13日)的立法會大會上，逐一回應議員就疫情提出的各項問題，但議員何君堯則直斥陳不斷重複答案，指防疫要「早識別、早隔離、早治療」，只是流於口號式，形容「好似一個壞咗嘅留聲機」，質問當局為何不盡快落實強制性檢測，又詢問陳可否做決定，若無法做到建議陳考慮「自檢」，盡早退休。

陳則否認是口號式，是當局希望做到的目標，整體亦希望能遏止疫情，達致清零，又認為現時疫情正處於下跌趨勢，而第4波疫情較難處理的原因可能是病毒感染力強，市民抗疫疲累等，但強調政府方面已加大檢測及追蹤的能力。

此外，在第3和第4波疫情爆發期間，九龍東錄得的確診個案較其他地區為多。議員柯創盛認為九龍東的公屋樓宇樓齡偏高，污水渠或因失修而出現滲漏，以致一旦有居民受感染，其糞便可令同座居民受感染，促請當局加快檢查和維修區內各公屋樓宇的污水系統。

陳指在去年11月15日開始，該區有32棟住宅大廈被列為強制檢測公告，不單止區內3間檢測中心提供免費檢測服務，亦在區內設立22個流動採用站，截止本月9日，已有12萬人接受服務，其中有75人確診，比率是0.06％。

由疫情至今，陳指房屋委員會為約十萬個公屋單位的排水喉管進行詳細檢查，絕大部分喉管狀況良好，房屋署也將對餘下300棟，至今仍未進行排水設施檢測的公屋大廈作初步檢察，並預計3月底完成。另房委會在去年10月28日開展排水管的檢察計劃，為80萬公屋單位作檢察，整個計劃預料18個月內完成。惟柯創盛指當局在渠管維修方面跟進慢、手工差，要求政府承諾加快處理渠管檢測，甚至保證在農曆年前做好檢測及維修，勿拖至3月才完成。