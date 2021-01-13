稱無計劃立例針對外傭聚集　議員斥羅致光「佛系抗疫」

新冠肺炎爆發以來，至今已有多名外傭染病，每逢假日亦有大量外傭在公眾地方聚集，當中有人並無遵守禁聚令和口罩令，但檢控個案低。勞工及福利局局長羅致光今午(13日)在立法會回應議員質詢時表示，現行法例並無規定外傭宿舍定義及管理，政府亦無備存有關外傭宿舍及宿位數量的資料，亦無計劃立法特別規管外傭宿舍及立例針對外傭在公眾地方聚集，議員斥羅「佛系抗疫」。

羅致光表示，截至今年1月3日，共有465名新來港和已在港外傭感染新冠肺炎，包括212宗本地感染個案和253宗輸入個案，勞工處過去曾多次提醒業界避免外傭在環境擠迫的地方留宿，以及應提醒外傭遵守衞生防護中心有關個人防護、環境衞生及社交距離的指引，處方已在去年8月至12月為所有入住職業介紹所住宿設施的外傭提供三輪免費檢測服務，超過9000人受惠，勞工處亦會在今年1月至2月繼續提供免費檢測服務給正等待新僱主履新的外傭。

提出質詢的議員葛珮帆批評羅致光「佛系抗疫」，她指每逢假日到處也是外傭的蹤影，現時本港錄得8000多宗個案，有465宗屬於外傭，所佔的比率頗重，重申政府應針對外傭特定群組立「假日禁足令」。

羅致光回覆指凡事須講求「法、理、情」，若立例只針對外傭，恐怕會涉及種族歧視問題，本港居民染病的比率是百分之0.1，而外傭在本地染病的比率則為百分之0.055，外傭感染的比率低於港人一半，他認為修例引起的爭議大，因此政府並無計劃只針對外傭及禁止她們在公眾地方聚集。