14流亡加國港人獲難民身份　最快月內公布助港青移民計劃

自反修例風波爆發及《港區國安法》實施後，陸續有民主派政治人物及曾參與示威活動的港人流亡海外。「新香港文化協會」(New Hong Kong Cultural Club)今日(13日)表示，加拿大難民公署自去年年底起，已向14名流亡港人批出難民身份，該會形容加國是至今批出最多政治庇護予涉反修例事件的國家。該會又指，加拿大政府將於未來一兩個月內公布為香港青年而設的YTS「年輕人才計劃」的詳請。

新香港文化協會表示，該會自2019年起已協助逾40名流亡海外港人，其中接近30人正身處加拿大，當中大部份已獲俗稱「行街紙」的庇護申請人證明，及已獲批出工作許可。該會又表示，有14名流亡加拿大的港人經該會協助後，成功獲當地政府批出政治難民身份，該批人士目前正申請永久居留權。該會又指，部分人目前已於加拿大就業自力更生，亦有部分選擇繼續升學，完成因流亡而中斷的學位。

該會又引述加拿大難民公署資料，截至2019年底，有12名流亡當地港人申請政治庇護；而在2020年頭6個月則有多達37人，合計至少有49名港人已提出申請。該會形容加拿大擁有完善難民制度，申請人在等候聆訊期間，可享當地醫療保障、工作及就學許可，甚至可申請人道援助金，若非加國因應疫情自去年4月起實施旅遊限制，估計或有逾百人會選擇流亡加拿大。

加拿大政府早前因應本港實施《港區國安法》，宣布多項便利港人移居當地的措施。新香港文化協會表示，加國政府將於未來一兩個月內，公布協助香港學生移居當地的YTS「年輕人才計劃」詳情。該會又指未來會成立新的非政府組織，協助港人透過該計劃移居加國。