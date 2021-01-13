智障女疑遭友人父親強姦　六旬退休漢否認涉案

67歲退休漢被指3年前在家中強姦女兒的智障朋友，事後還偕對方跟妻女去飲茶。智障女其後把事件告之母親報警，退休漢否認強姦罪及精神上無行為能力者非法性交的交替控罪，案件今日(13日)於高等法院開審。

被告楊來，被控於2018年1月15日在華貴邨家中強姦現年33歲事主X。控方開案陳詞指，X為弱智人士而且因病左邊身行動不便，她雖可自行乘車到熟悉的地方，但沒有自理能力需母親照顧起居，亦很容易被食物引誘到。

而X跟被告的女兒為朋友，更曾數到訪被告家中。案發當日X再應被告女兒邀請去飲茶，但到埗時對方不在家，被告乘機叫她上床脫去她的褲子，沒用避孕套便跟她性交。X曾扯著褲子叫「唔好」，邊推被告還邊問：「幾時去飲茶」，被告答：「做完愛先去」又稱「依家得我哋兩個人，放心」。事後被告便帶X去酒樓與妻女飲茶。

數日後X把事件告之母親，被告被捕後向警方稱：「係佢（X）自願同我性交」。但控方表明不同意此說法，指被告明知X為精神上無行為能力者，因他曾向警方稱X講電話時「九唔搭八」且是「黐線」，更表示因好奇與她性交。