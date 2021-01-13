銅芯口罩庫存量多達45萬個　議員斥港府浪費

政府去年斥資2億港元推行「銅芯抗疫口罩」計劃，本欲解決去年初市面口罩荒、港人一罩難求的困境，但商務及經濟發展局今日（13日）遞交立法會的文件卻顯示，截至本月11日，政府派發了約1,034萬個「銅芯抗疫口罩」，但庫存量仍高達約45萬個。有議員批評政府浪費公帑及人力物力，應檢討派發方式，派予真正有需要的人。

據創新及科技局提交立法會的文件，當局在第一輪及第二輪派發銅芯口罩計劃中，透過郵遞及屋邨辦事處等派發的口罩分別為約414萬個及約360萬個。換言之，首輪有領取口罩的市民中，有54萬人沒有在第二輪再取口罩。

此外，政府經幼稚園、小學及中學派發約167萬個、經社福機構服務點、住宿院舍、領事館、少數族裔團體等派發約77萬個，以及經三個口岸(即香港國際機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸)派發約16萬個口罩。因應「回港易」的實施，政府會繼續於三個口岸派發「銅芯抗疫口罩」予陸續回港的香港居民。

另外，政府去年3月推出本地口罩生產資助計劃，資助生產商在本地生產口罩。商經局指，截至去年12月31日，政府已向資助計劃下20條生產線發放共約1,400萬港元的資本資助。於2020年6月至12月期間，20條生產線合共向政府供應超過2億5000萬個口罩，預計政府通過資助計劃購買口罩的平均價格為每個1.39元。

議員陳克勤批評政府浪費公帑，認爲當初推出銅芯口罩的原意是好，但正式派發時市面口罩供應已十分充足，而濫派情況嚴重，未有針對有需要的市民，讓人感覺只求「散貨」，浪費人力物力。