寒潮致北區菜田嚴重結霜　菜農嘆幾乎全軍覆沒　料菜價再飆升

本港近日持續寒冷，天文台指新界多處地區出現輻射冷卻現象，今早多區氣溫極低、更有結霜報告。新界本地農協會主席黃七娣表示，北區菜田今早結霜情況嚴重，是繼2016年落冰粒以來最嚴重的一次，菜農今早損失慘重，幾乎「全軍覆沒」，預料大部分菜農減少一半收成，每畝地的損失達5至6萬港元。

黃七娣表示，雖然早前接獲可能會結霜的信息，但昨晚未料到情況如此嚴重。她的田種有檸檬，今早檸檬田的保護網已結冰，她接獲不少菜農反映，今早起床看到農田白茫茫一片，形容今次寒潮情況是除了2016年落冰粒外，最嚴重的一次，「成個北區菜農都叫哂救命呀」。

她預料，大部分菜農或會捐失至少一半收成，形容「真係損失好大」，若以有機耕作農田來計算，每一畝田損失金額或達到5至6萬港元。她指，本地有機菜在市場較吃香，近日天氣又忽冷忽熱，令耕種期延長、收成減少，相信今日過後市面的蔬菜供應會進一步下降，菜價或再飆升。

黃又指，已把事件通報漁農自然護理署，冀當局能啟動救災基金，並在5億港元農業基金中，撥資加大補助本地農民加裝保護網等設施，而署方亦稱會派員到場視察，確認合符資格後將會啟動相關救災基金。