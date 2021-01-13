WhatsApp新條款惹私隱疑慮　政黨請願促私隱署徹查

通信軟件WhatsApp私隱事件持續升溫，有政黨今(13日)前往私隱專員公署投訴，批評WhatsApp更改條款，單方面要求用家同意跟Facebook共享資料，否則將無法繼續使用程式，要求公署了解有否違反香港私隱條例，之後向私隱專員鍾麗玲遞交請願信離開。

民建聯代表指，全港使用社交媒體的市民中有79％有使用WhatsApp。雖然Facebook大中華區總裁梁幼莓早前解釋，指用戶之間的對話受端對端加密技術保障，聲稱更新是用作配合Facebook未來的寄存服務。惟代表指，是次問題核心雖沒有涉監聽內容，但卻會收集包括電話號碼，相片，線上及狀態訊息，聯絡人等資料，形容情況不可接受，又批評用戶若不同意就會被刪除帳號，實際上是沒有選擇。

政黨希望專員能正視今次問題，檢視WhatsApp是否變相強迫用戶接受修改行為，有沒有違反香港私隱條例，政黨指留意到英國、歐洲有獲豁免時此條例，要求公署參考歐洲等地方做法，訂立嚴謹私隱條例；要求專員全面審視所有網上社交平台，通訊軟件，互聯網媒體等，是否都有過分收集個人資訊及私隱的情況。