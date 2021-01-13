陳帆指考慮擠塞徵費　議員斥政府收費自肥

新界東及新界西不斷有新住宅落成，議員陳恒鑌批評該等地區的道路發展未能配合人口增長，公共交通服務不足及道路擠塞等問題日趨嚴重。運輸及房屋局長陳帆指當局已積極發展鐵路項目，亦會考慮交通擠塞徵費，但陳恒鑌斥擠塞費用予人感覺不改善運輸系統，卻只會收費自肥。

陳帆今日(13日)在立法會回應口頭質詢，不單止提出考慮擠塞徵費，又指當局積極在新界東及西發展鐵路項目，包括北環綫、東涌延綫及屯門南延綫，同時在有土地供應時，研究在鐵路附近設立泊車轉乘設施，當局亦會盡量加快11號幹線及大嶼山北部連接路的落成。

提出質詢的議員陳恒鑌質疑，政府的「拆件式」研究未能提升市民對交通運輸的信心，批評政府考慮推出的交通擠塞費用，予人感覺不改善運輸系統，卻只會收費自肥。航運交通界議員易志明指2020年《施政報告》提及政府會進行一項全面的交通運輸策略性研究，質疑政府會否就此諮詢相關業界，認為單靠政府的顧問團隊，未必能知道交通實際情況。

陳帆陳帆又指，運輸署正制定交通運輸策略性研究的範圍及具體安排，並籌備進行全港性的交通習慣調查，以期在2024年，完成交通運輸策略性研究，政府定必會諮詢市民及業界的意見，在敲定計劃後會向立法會交代詳情，故策略性研究亦能於議會上討論。