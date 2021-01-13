觀塘坪石邨居民2周內2次強檢　批港府擾民

港大研究人員持續在觀塘坪石邨金石樓、藍石樓、黃石樓的污水樣本驗出新冠病毒，其中金石樓的病毒濃度較高，反映仍有確診個案，當局再次勒令有關大廈在1月15日前接受強制檢測，並於今午(13日)起在坪石廣場設立流動採樣站。東網記者到現場巡視，發現有逾200人排隊「打蛇餅」，有居民批評政府短短2星期內2度須強制檢測，相當擾民。

下午2時許，廣場已有逾200個居民排隊輪候，大部分為長者。該流動採樣站今日服務時間為下午2時至晚上8時，明日起則延長至上午10時至晚上8時，暫定開放至15日。居民黃先生批評政府連續做2次強制檢測，頗為擾民，但為了健康都無辦法，又透露因家人要上班，故要待下班後才能做檢測。

居民岑女士表示，上一次做強制檢測用了2個多小時排隊，故今次早點到來，只排了1個小時，又指家中污水渠間中散發出臭味，擔心污水渠播毒，希望房署安排喉管檢查。居民蔡先生則擔心渠管播毒，故會定期往排水位倒漂白水，知道房屋署會上門檢測喉管，但未知何時才到其單位。他又指，由於大廈被納入強檢，僱主要讓他收到無染疫證明才可上班。

政府早前刊憲，要求於指定期間身處金石樓、藍石樓、黃石樓人士於1月4日前進行強制檢測，由於大廈污水樣本持續驗出病毒，可能有個案於首次檢測中未被發現，因此有關人士須進行第2次強檢，情況與早前彩雲(二)邨豐澤樓類似。2020年12月30日至2021年1月12日曾身處以上樓宇超過2小時人士，須於1月12日至15日期間接受檢測。