顧問報告狠摑港府　稱無特別理由放寬2元乘車優惠門檻

政府擬於明年首季放寬2元乘車優惠門檻，由現行的65歲下調至60歲。

政府擬於明年首季放寬2元乘車優惠門檻，由現行的65歲下調至60歲，期望可鼓勵銀髮族就業。不過，港府昨日(12日)公布委託顧問公司檢討報告，報告卻猶如狠摑當局一巴，明確指出大多數海外城市的優惠票價年齡均定於65歲，考慮到本港經濟發展水平很高，亦是世界上預期壽命最長地方之一，「似乎沒有特別理由」降低門檻。

報告又指，降低門檻對港府財政承擔影響巨大，粗略估計，措施落實初期將涉及每年30億港元財政承擔，認為必須從政策角度作全盤考慮。而計劃的政策目標是鼓勵長者融入社區，建立關愛共融的社會，惟許多60至64歲人士仍有工作，不一定要經濟誘因才活躍參與社區，放寬門檻或會與政策目標不大一致。

報告更表明，鑑於上述考慮因素，不宜就此提出直接建議，若港府額外的經常財政承擔不成問題，則「也許可以」放寬門檻。

勞工及福利局局長羅致光昨指出，為打擊濫用，將要求合資格長者持有特定個人八達通才可享有優惠，預計今年年中開始向60萬名60至64歲人士分發個人八達通，最快明年首季開始受惠，並會每5年檢討一次票價，換言之，有關優惠票價未來或會上調。