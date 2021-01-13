官不接納警員證供　女侍應藏雷射筆罪名不成立

網民前年平安夜發起「和你shop」活動，有警員在沙田百步梯和新城市廣場巡邏時，遭人用雷射筆照射，最終經追截後，警員截停一名女侍應，並疑搜出一支雷射筆。女侍應否認一項公眾地方管有攻擊性武器罪後受審，今（13日）在沙田法院裁決。裁判官溫紹明指出，警員對於現場和被告行為的觀察不足，使法庭難以接納其證供，加上無法排除辯方說法的可能惟，故裁定被告脫罪兼得訟費。

控罪指，38歲的被告黃馨，於2019年12月24日在沙田大會堂外的廣場，管有一支可發出雷射光束的裝置。

裁判官裁決時指，涉案警員對於現場人流和同僚分布的觀察不理想，他先供稱當時百步梯上人流稀疏，只得6至7名市民在被告前方，而附近沒有其他警員。但盤問時，他卻改稱百步梯上有近20人，下方亦有數十名警員在巡邏。

裁判官遂指，難以相信被告在警方重重包圍下，還會用雷射筆照射警員。況且當時正值晚上，附近只得街燈，警員和被告又相距35米，他要從百步梯下方往上走，既要注意途人，又要留意梯級，應難以專注於被告身上。裁判官又考慮到，被告的衣着與一般市民無異，事後檢獲的雷射筆亦沒有驗出被告的指模，故裁定她罪名不成立。