政Whats噏：官員答問題遊花園　田北辰不滿提規程問題反被寸

過去唔少政府官員都被批評答問題時「遊花園」，長篇大論之餘又畀唔到答案，變相浪費時間。議員田北辰今日（13日）就面對呢個情況，事關有官員就主體答覆講咗成10分鐘，搞到佢忍唔住提出規程問題反映問題，但主席梁君彥就唔領情，唔單止忍唔住寸返兩句，仲唔小心叫錯田做佢哥哥嘅名添！

立法會大會每次一般會處理6條口頭質詢，每條連問連答最多22分鐘，包括提出質詢嘅議員作提問、官員就主體答覆發言，其餘時間就會開放畀議員同官員對答，但會優先畀提出質詢嘅議員提出跟進問題。而議事規則委員會早年曾經討論過，就議員主體發問同官員主體答覆時間剔線，建議分別唔應該長過3分鐘同7分鐘。

對於有官員講咗成10分鐘，梁期間亦兩度提醒要講快啲。而田就忍唔住提出規程問題，鬧爆有12個議員排緊隊發言喎！梁就反駁寸返田，話若果佢唔出聲、唔提出規程問題，可能官員可以答到多一個議員提問喎。

田就梗係唔制，再提出規程問題，問梁可唔可以唔畀提出質詢嘅議員提出跟進問題喎。梁梗係再請田食檸檬，叫佢要跟返規矩啦！而最後田就喺另一條口頭質詢終於成功發問，仲笑言堅持終於有回報，終於畀佢撳到制講嘢喇！